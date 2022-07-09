NCOC возобновляет работу объектов на казахстанском месторождении "Кашаган"

БАКУ /Trend/ - North Caspian Operating Company (NCOC) после завершения плановых работ возобновила работу морских и наземных производственных объектов месторождения "Кашаган" в казахстанском секторе Каспия, передает Trend cо ссылкой на компанию.

Сообщается, что во время полной остановки производства NCOC провела необходимые техническое обслуживание и инспекции, реализовала ряд проектов в целях повышения безопасности и надежности производственных операций.

Напомним, что добыча нефти на месторождении "Кашаган" была приостановлена с 1 июня на 45 дней в связи с плановым ремонтом.

"Кашаган" считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от 9 до 13 миллиардов баррелей нефти. Коммерческая добыча на "Кашагане" началась осенью 2016 года.