В Казахстане резко возросло число заболевших ковидом

За прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них: в городе Нур-Султане – 180, в городе Алматы – 280, в городе Шымкенте – 87, в Акмолинской области – 8, в Актюбинской области – 3, в Алматинской области – 67, в Атырауской области – 17, в ВКО – 12, в Жамбылской области – 35, в ЗКО – 7, в Карагандинской области – 56, в Костанайской области – 9, в Кызылординской области – 19, в Мангистауской области – 10, в Павлодарской области – 8, в СКО – 9, в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 1 311 190 случаев.