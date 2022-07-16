Обновить военную технику до 2030 года планирует Казахстан

В Министерстве обороны РК сообщили о планах по обновлению вооружения на ближайшие годы, передает Trend cо ссылкой на МИА «Казинформ».

«Оснащение Вооруженных сил вооружением и военной техникой осуществляется по приоритетности в соответствии с возложенными задачами по обеспечению боевой готовности войск. Значительная роль в данном вопросе возложена на оборонно-промышленный комплекс. Очевидно, что развитый отечественный ОПК является одной из основной составляющей военно-экономической безопасности государства. В соответствии с системой государственного планирования основным документом, реализующим государственную политику в сфере национальной безопасности, является Стратегия национальной безопасности», - проинформировал министр обороны РК Руслан Жаксылыков в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в реализацию Стратегии национальной безопасности Указом Президента Республики Казахстан от 20 августа в 2021 года утверждена новая редакция Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан до 2030 года.

Концепция в том числе содержит конкретные задачи и показатели для повышения технической оснащенности Вооруженных сил, этапы реализации. Также действует Концепция перевооружения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года, утвержденная Указом Президента от 28 мая 2018 года.

«Данной концепцией определены, цели и задачи, основные направления и этапы развития ОПК в интересах перевооружения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан. В целях практической реализации мероприятий Концепции строительства, разработан и 30 сентября 2021 года министром обороны утвержден план переоснащения Вооруженных сил новым, капитально отремонтированным и модернизированным ВВТ до 2030 года», - сообщил министр.

При этом, он отметил, что план разработан с учетом фактических потребностей Вооруженных сил, обеспечивающих необходимый темп перевооружения на современное новое ВВТ, а также требуемый уровень боевой и технической готовности Вооруженных сил.

«План направлен в Министерство индустрии и инфраструктурного развития для планирования развития и загрузки отечественного ОПК. Важно отметить, что одним из главных инструментов развития ОПК является государственный оборонный заказ», - добавил Р. Жаксылыков