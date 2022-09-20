Казахстан экспортировал пшеницу и меслин на 1 млрд долларов США

Экспортные цены на пшеницу и меслин выросли на 10 % за месяц и сразу на 32 % за год. Сам экспорт вырос на 3% в натуральном выражении и сразу на 40% - в стоимостном, сообщает Еnergyprom.kz, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По итогам января–июля текущего года из Казахстана на экспорт отправили 3,3 млн тонн пшеницы и меслина на 1 млрд долларов США. Рост в натуральном выражении составил 3,2%, в денежном — 40,4%.

Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ: 2,3 млн тонн — на 3% больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы экспортировали в Узбекистан (1,5 млн тонн), Таджикистан (416 тыс. тонн) и Туркменистан (217,9 тыс. тонн).

В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отправили 1 млн тонн пшеницы - на 3,6% больше, чем годом ранее. Здесь лидером стал Иран - 458,9 тыс. тонн, годовой рост - на 34,2%. В топ-3 стран также вошли Афганистан (267,3 тыс. тонн) и Италия (151,2 тыс. тонн).

По итогам июля 2022 года цены экспортных поставок на пшеницу и меслин выросли на 10,1% за месяц, на 14,5% с начала года и на 32,1% за год.

В том числе цены для стран СНГ в месячной динамике выросли на 11%, для остальных стран - на 8,4%. В годовой динамике для стран СНГ рост цен составил 35,4%, для остальных стран - 23%.

В августе текущего года среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 145,2 пункта - на 2,1 пункта ниже июльского показателя, но все еще на 14,8 пункта выше уровня августа 2021 года. В августе международные цены на пшеницу упали на 5,1%, показатель продолжил снижаться третий месяц подряд, что обусловлено улучшением условий для урожая, особенно в Канаде, США и РФ. Также сыграли роль сезонное увеличение предложения в странах северного полушария, где продолжаются уборочные мероприятия, и возобновление экспорта из черноморских портов Украины после более чем пятимесячного перерыва.