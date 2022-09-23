QazaqGaz подписал меморандум с Solar Turbines

Председатель правления «QazaqGaz» Санжар Жаркешов в подписал двусторонний меморандум о сотрудничестве с Томом Пеллетом, Президентом Solar Turbines, передает Trend со ссылкой на компанию.

Соглашение подписано в рамках рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, США.

Согласно документу, стороны рассматривают возможность совместной работы в проектах, связанных с инжинирингом, производством, поставкой, пуско-наладкой и сервисным обслуживанием газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов производства Solar Turbines.

После подписания Меморандума о взаимопонимании Глава национальной компании Санжар Жаркешов посетил завод Solar Turbines в Сан-Диего, Калифорния.