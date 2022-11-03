Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Казахстане

Сегодня ночью на шахте имени Ленина произошла авария, погибли четыре шахтера. Об этом, как передает Trend, сообщает в среду «Казинформ» со ссылкой на акимат Шахтинска.

Авария произошла 3 ноября в 3:03 ночи по местному времени на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау».

«На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъемных клетей. В данный момент найдено 4 работника шахты без признаков жизни, 4 человека выведены и госпитализированы в центральную больницу Шахтинска», - сообщили в акимате.

На месте происшествия находятся руководство компании, аким области и города. Работает аварийно-спасательная служба ПВАСС «Комир».