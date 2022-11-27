Токаев прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с Путиным

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву, где 28 ноября пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении.

Для Токаева это первая зарубежная поездка после вступления в должность главы государства. 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Действующий лидер страны победил с 81,31% голосов при явке 69,44%. В субботу состоялась его инаугурация.