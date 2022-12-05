Инвестиции в сферу здравоохранения и соцслуг в Казахстане выросли на 18% за год

Инвестиции в сферу здравоохранения и социальных услуг выросли в стоимостном выражении на 18% за год. Почти половина капвложений пришлась на три региона - Астану, а также Жамбылскую и Восточно-Казахстанскую области, сообщает Finprom.kz, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Объем инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь–октябрь текущего года составил 168,9 млрд тенге - на 18,1% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021-го (ИФО - 115,1%), однако на 16,1% меньше по сравнению с январём–октябрем 2020 года.

В региональном разрезе самый большой объем инвестиций в сфере здравоохранения и социальных услуг пришелся на Астану: 51,1 млрд тенге. Значительные объемы также были зафиксированы в Жамбылской (15,6 млрд тг) и Восточно-Казахстанской (15,3 млрд тенге) областях. Наименьшие объемы капвложений пришлись на Атыраускую и Улытаускую области: 447,6 млн и 496,6 млн тенге соответственно.

Наибольшие объемы инвестиций в сферу здравоохранения и социальных услуг были обеспечены за счет местных бюджетов, а также за счет собственных средств предприятий: 53,7 млрд и 53,4 млрд тг соответственно.

Инвестиции за счет республиканского бюджета составили 35,1 млрд тенге, на небанковские заёмные средства пришлось 21,5 млрд тг, на кредиты банков - лишь 5,2 млрд тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в третьем квартале 2022 года составила 245,2 тыс. тенге - на 18,2% меньше среднереспубликанского значения (299,8 тыс. тенге). Для справки: годом ранее разница составляла 7,6%.

Покупательная способность заработных плат в секторе по сравнению с третьим кварталом 2021 года уменьшилась на 6,4%, при этом в целом по Казахстане рост показателя составил 5,8%.

В региональном разрезе самые высокие заработные платы в сфере здравоохранения и социальных услуг наблюдались в Астане: 313,7 тыс. тенге - на 27,9% больше средней зарплаты в секторе по стране. Самый низкий показатель был зафиксирован в Шымкенте: 212,7 тыс. тенге - на 13,2% меньше, чем в среднем по Казахстану.