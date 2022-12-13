Французская инжиниринговая компания построит ГПЗ в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному между французской компанией Technip Energies N.V. и казахской Национальной компанией QazaqQaz, на месторождении Кашаган в Казахстане будет построен газоперерабатывающий завод (ГПЗ), сообщил Trend источник в QazaqQaz.

По словам источника, стороны предусматривают строительство Кашаганского ГПЗ производственной мощностью 1 миллиард кубометров в год.

Компании также планируют сотрудничать в области повышения компетентности сотрудников в рамках научно-технического центра (НТЦ) QazaqGaz.

Technip Energies также будет консультировать QazaqQaz по вопросам, связанным с переработкой газа и энергетическим переходом.

Отметим, что документ подписали председатель правления QazaqQaz Санжар Жаркешов и главный операционный директор Technip Energies Марко Вилья. Меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию.