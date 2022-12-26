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Президент Казахстана подчеркнул важность транспортного коридора Север-Юг

Казахстан Материалы 26 декабря 2022 18:58 (UTC +04:00)
Президент Казахстана подчеркнул важность транспортного коридора Север-Юг

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - В сфере транспортного сотрудничества между странами СНГ особую роль имеет транспортный коридор Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в рамках заседания глав государств СНГ.

Он отметил, что в реализации данного транспортного коридора важную роль сыграет железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран.

«Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ», - подчеркнул Токаев.

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