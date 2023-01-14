Обзор развития промышленного сектора Казахстана за 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Trend представляет обзор развития промышленного сектора Казахстана за 2022 год

Химическая промышленность

Химическая промышленность была одной из областей, получивших наибольшее развитие в течение года. В 2022 году Казахстан приступил к реализации множества значимых проектов, которые повысят объем производства в стране.

Казахстан и Узбекистан достигли договоренности о реализации проекта по производству минерального сырья в Навоийской области Узбекистана.

По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет около 1,3 миллиарда долларов. Ожидается, что реализация проекта позволит создать в области 150 рабочих мест.

В реализации проекта примут участие казахстанское ООО "Казфосфат" и узбекское АО "Узкимёсаноат". Первая фаза проекта предусматривает начало производства нитрата калия (100,000 тонн) и сульфата калия (100,000 тонн) в узбекском АО "Навоиазот" до 2024 года. Вторая и третья фазы проекта будут реализованы в Алмалыке и Фергане.

В конце 2022 года Казахстан привлек китайские инвестиции для строительства газохимического завода в Западно-Казахстанской области. В реализации проекта совместно с казахстанской Zhaik Petroleum LTD примут участие китайские CITIC Construction и China Huanqiu Contracting & Engineering.

Завод будет иметь мощность 130,000 тонн метанола в год. На этапе строительства будет создано около 500 рабочих мест, а по завершении проекта будет открыто 220 постоянных рабочих мест.

Ожидается, что объект будет запущен в конце 2024 года. По завершении планируется реализовать вторую очередь проекта по производству аммиака и карбамида, стоимость которого составит 200 миллионов долларов.

На территории Бадамской промзоны в Туркестанской области Казахстана стартовал проект строительства завода по производству химического волокна из отходов полиэтилентерефталата стоимостью 20 миллионов долларов.

Общий максимальный годовой объем производства завода составит 50,000 тонн готовой продукции. Ожидается, что после завершения проекта будет открыто около 100 рабочих мест.

Представители компании сообщили, что несколько экспортных соглашений уже заключены, и ожидается, что 90 процентов продукции будет продаваться за рубеж.

Также в этом году "Национальный промышленный нефтехимический технопарк" успешно завершил 4 проекта. Реализуются еще 22 проекта; в том числе строительство интегрированного газохимического комплекса, заводов по производству пластиковой тары, изделий из полимеров и др. В рамках вышеуказанных проектов на сумму 757,7 миллиарда тенге ($1,61 миллиарда) открыто 4 829 рабочих мест.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Глава Актюбинской области подписал меморандумы о взаимопонимании с группой иностранных инвесторов, в том числе с Eurasian Resource Group (ERG), а также с представителями бизнеса из Турции, Германии, Литвы и других стран. В меморандумах о взаимопонимании изложены намерения инвесторов выделить в общей сложности 2,7 триллиона казахских тенге (5,7 миллиарда долларов) на горнодобывающий сектор региона.

Наиболее значимые 4 проекта будут реализованы ERG и завершены к 2025 году. ERG введет в эксплуатацию вторую очередь рудника "10 лет Независимости Казахстана", что создаст до 1,000 рабочих мест. По завершении проекта добыча хромовой руды достигнет 7,5 миллиона тонн в год.

В 2023 году в области будет введен в эксплуатацию завод по переработке лежалых и текущих хромсодержащих шламов с получением хромсодержащего концентрата. В рамках проекта будет создано 270 постоянных рабочих мест.

Казахстан также реализует строительство новых заводов на территории Сараньской промзоны в Карагандинской области в 2023 году. Директор Департамента управления Сараньской промзоной Жаксылык Ахметбеков сообщил, что ведется активная работа по привлечению инвесторов в промзону.

"Региональный координационный комитет утвердил три новых проекта. Это проекты по строительству завода по производству оцинкованного рулонного проката с полимерным покрытием, производству стальных прямошовных электросварных труб и завода горячего цинкования. Вся планируемая к выпуску продукция ориентирована на импортозамещение и экспорт", - сказал он.

По словам Ахметбекова, земельные участки под строительство производственных объектов были предоставлены.

Возобновляемые источники энергии

Казахстан запустил несколько проектов, направленных на развитие отрасли "зеленой энергетики".

Например, Казахстан и Кыргызстан начали строительство совместного предприятия по производству солнечной энергии на озере Иссык-Куль стоимостью около 35 миллионов долларов. Всего стороны планируют построить в Кыргызстане несколько солнечных станций общей мощностью 300 МВт.

Соглашение о строительстве солнечной электростанции было подписано между казахстанской инвестиционной компанией "TGS-Energy"" и TazaEnergy, дочерней структурой кыргызского ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания". Под проект будет выделено около 80 га земли в поселке Тору-Айгыр. Стороны планируют завершить строительство к декабрю 2023 года. Ожидается, что солнечная электростанция будет работать в течение 25 лет и производить около 90 миллионов кВт/ч в год.

Также будет построена и введена в эксплуатацию ветроэлектростанция "Хромтау-1" мощностью 153 МВт в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между различными инвесторами и Актюбинской областью.

Реализация проекта позволит сократить выбросы СО2 в атмосферу на 520,000 тонн в год. Предполагается, что этап строительства начнется в 2023 году.

Еще одним потенциальным крупным проектом является ветряная электростанция "Шокпар" в Сарысусском районе Жамбылской области. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже рассматривает возможность выделения кредита в размере 50 миллионов долларов на разработку, строительство и эксплуатацию ветряной электростанции установленной мощностью 100 МВт. Ожидается, что лондонский банк объявит о своем решении 25 января 2023 года.

Другие важные достижения в промсекторе

В целом с января по сентябрь 2022 года промышленное производство в Казахстане выросло на 2,1 процента по сравнению с отчетным периодом 2021 года.

Производство медной руды составило 99,8 миллиона тонн, что на 8,5 процента больше по сравнению с отчетным периодом 2021 года. Производство бензина составило 3,7 миллиона тонн (рост на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).

Производство портландцемента составило 9,7 миллиона тонн, что на 0,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Производство металлоконструкций - 58 тысяч тонн (снижение на 8,1 процента), электроэнергии - 83,2 миллиарда кВтч (снижение на 1,2 процента).

Стоимость продукции, произведенной в Казахстане за девять месяцев 2022 года, составила 35,9 триллиона тенге (75,3 миллиарда долларов), из которых 18,8 триллиона тенге (39,4 миллиарда долларов) пришлись на горнодобывающую промышленность, 15,2 триллиона тенге (31,9 миллиарда долларов) - на обрабатывающую промышленность.

Только промышленные предприятия столицы Астаны с января по ноябрь 2022 года произвели продукции на сумму 1,7 триллиона тенге (около 3,6 миллиарда долларов), а продукция обрабатывающей промышленности составила 1,5 триллиона тенге (около 3,2 миллиарда долларов).

По сравнению с 11 месяцами 2021 года это представляет собой рост на 414,9 миллиарда тенге (884,4 миллиона долларов США), что эквивалентно 73,1 процента.

Развитие отрасли ИКТ

Казахстан заявил о намерении построить около 7,000 вышек для обеспечения покрытия сети 5G.

Генеральный директор ТОО "Мобайл Телеком Сервис" Сергей Коньков сообщил, что внедрение данной технологии позволит Казахстану стать первой страной в Центральной Азии и СНГ по уровню развития 5G.

Были проведены торги на радиочастоты 3600-3700 МГц и 3700-3800 МГц. Общая стоимость покупки составила 156,6 миллиарда тенге (336,9 миллиона долларов). Победители аукциона Kcell и Tele2/Altel приступят к строительству вышек. Ожидается, что инфраструктура будет введена в эксплуатацию к 2025 году.

Асхат Оразбек, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана отметил, что внедрение сетей 5G повысит скорость передачи данных, что позволит предприятиям увеличить темпы своей работы. Он добавил, что технология 5G будет способствовать реализации концепции "умный город" и работе с дронами.

В настоящее время Казахстан уже опережает другие страны Центральной Азии, Россию и некоторые другие страны СНГ по скорости мобильного интернета. Медианная скорость мобильного интернета в Казахстане в сентябре 2022 года достигла 22,6 Мбит/с, что на 14,5 процента больше, чем в том же месяце прошлого года.

Для сравнения: в России этот показатель составил 21,4 Мбит/с. Среди стран Центральной Азии по скорости мобильного интернета за Казахстаном следует Кыргызстан (19,6 Мбит/с), затем Узбекистан (15,8 Мбит/с), затем с большим отрывом – Таджикистан (7,9 Мбит/с).

Обеспечение покрытия сети 5G в Казахстане позволит стране значительно улучшить рейтинги и скорость мобильного интернета для пользователей.

Кроме того, Казахстан вместе с Азербайджаном нацелен на прокладку подводной волоконно-оптической линии связи в Каспийском море в 2023 году, заявил ранее в этом году министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Проект обеспечит страны региона альтернативным доступом в интернет, а также расширит трафик Европа-Азия. "Казахтелеком" будет работать в партнерстве с ООО "АзерТелеком", - сказал Мусин.