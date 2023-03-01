Национальный банк Казахстана обнародовал обновленный макроэкономический прогноз

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана скорректировал прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) и ожидает роста национальной экономики на 3,5-4,5 процента в год в течение следующих трех лет

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк.

Нацбанк объясняет прогнозируемый экономический рост ожидаемым увеличением экспорта нефти, а также улучшением экономической ситуации на важнейших торговых рынках.

Устойчивый рост внутреннего спроса будет поддерживаться стимулированием государственных расходов и благоприятными ценами на нефть.

Несмотря на прогнозируемый экономический рост, Национальный банк считает, что инфляционное давление остается угрозой.

Ранее Национальный банк Казахстана сообщил, что базовая ставка останется неизменной, чтобы не допустить роста инфляции. Следовательно, базовая ставка была подтверждена на уровне 16,75 процента.

Следующий макроэкономический обзор будет опубликован 6 марта, а следующее решение об изменении базовой ставки будет объявлено 7 апреля.