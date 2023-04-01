Казахстан планирует экспортировать в апреле 100 тыс. тонн нефти в Германию

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует экспортировать в Германию 100 тысяч тонн нефти в апреле, передает в субботу Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации национального оператора Казахстана по магистральному нефтепроводу АО "КазТрансОйл", в следующем месяце планируется увеличить поставки нефти в ФРГ.

В соответствии с программой поставок нефти, утвержденной министерством энергетики Казахстана, "КазТрансОйл" планирует в апреле отправить 100 тысяч тонн нефти на нефтебазу «Адамова Застава» для последующей доставки в Германию по трубопроводам "Транснефти" (Российская нефтетранспортная компания).

Ранее Казахстан и Германия сообщили, что договорились об отгрузке 300 тыс. тонн нефти в первом квартале текущего года.

В феврале-марте Казахстан отправил в ФРГ 40 тысяч тонн нефти.