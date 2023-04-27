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66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Казахстан Материалы 27 апреля 2023 08:21 (UTC +04:00)
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

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В Казахстане зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусом, еще 4 человека заболели ковидной пневмонией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Сутками ранее также сообщалось о 55 заболевших коронавирусом, еще 1 человек заболел ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 411 тысяч 436 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 91 тысяча 008 человек.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году. Генеральный директор ВОЗ 26 апреля 2023 года сообщил о том, что с начала этого года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95 процентов. При этом он предупредил, что вирус продолжает представлять опасность и уносить жизни.

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