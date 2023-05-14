КазТрансОйл увеличило экспорт нефти в направлении порта Баку на 75%

БАКУ /Trend/ - В апреле казахстанское АО "КазТрансОйл" увеличило экспорт нефти по направлению порта Баку на 75 процентов, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Объем транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау вырос на 60,5 тонны в апреле в сравнении с мартом 2023 года, или на 24 процента, что составило 312,6 тысячи тонн. Сюда также входят 115 тысяч тонн с месторождения Тенгиз, 19,2 тысячи тонн с месторождения Дунга и 178,3 тысячи тонн c месторождений полуострова Бузачи.

Согласно данным компании, увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 87 тысяч тонн до 152,4 тысячи тонн, или на 75 процентов, по сравнению с мартом 2023 года.

Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружены 160,2 тысячи тонн нефти.

В 2022 году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору.

Между национальной компанией "КазМунайГаз" и государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было заключено соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан".