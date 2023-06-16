Азербайджан и Казахстан открывают новые горизонты в энергетическом сотрудничестве - итоги Международного форума Астана

БАКУ /Trend/ - Казахстан, успешно проведя 8-9 июня Международный форум Астана (AIF 2023), объявил о новом дипломатическом начинании, направленном на содействие диалогу между мировыми лидерами. Эта инициатива, направленная на то, чтобы усилить голоса в поддержку мира, прогресса и солидарности, особенно важна во времена, характеризующиеся усилением поляризации и беспрецедентными геополитическими разногласиями по всему миру.

Повестка дня форума была обширной и охватывала широкий круг тем, включая продовольственную безопасность, управление водными ресурсами, потоки капитала, роль Организации Объединенных Наций и экономическую интеграцию.

Являясь ведущей экономикой Центральной Азии, Казахстан укрепляет свои экономические связи с различными странами, проводит многочисленные внутренние реформы и позиционирует себя как прагматичного международного игрока, стремящегося к дружественным отношениям со всеми странами. Он также активно работает по нескольким направлениям, чтобы укрепить свои позиции в качестве важного центра торговли, транспорта и финансов, стратегически расположенного между Востоком и Западом.

"Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом в Центральной Азии и для нее. Мы продолжаем привлекать значительные иностранные инвестиции и предоставлять исключительные условия для ведения бизнеса в Казахстане", - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в своей вступительной речи на церемонии открытия AIF 2023.

Поскольку многие страны разрабатывают стратегии устойчивого развития и декарбонизации для достижения климатических целей, Казахстан, крупный производитель энергии, стремится активно способствовать глобальному решению. Страна стремится привлекать иностранных инвесторов для оказания помощи в реализации нового "зеленого портфеля", демонстрируя свою приверженность экологически чистым инициативам.

Предположение о том, что "зеленая" энергетика уже стала важным компонентом глобальной энергетической безопасности, может показаться несколько преувеличенным. Однако было бы еще более недальновидно воспринимать это как преходящее веяние, которое вскоре потеряет свою актуальность. Истина заключается в том, что энергетический ландшафт уже претерпел трансформацию, и любая страна, зависящая от экспорта нефти и газа, которая не признает это, окажется отстающей.

В своей речи Президент Токаев затронул и этот вопрос, отметив, что Казахстан подписал Парижское соглашение, обязавшись стать углеродно-нейтральной экономикой к 2060 году. Первой вехой является достижение 15-процентной мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году. Кроме того, для достижения углеродной нейтральности Казахстан поставил перед собой цель производить 10 ГВт чистой энергии к 2035 году. Для этого страна реализует различные проекты, в основном в области солнечной и ветровой энергетики, принимая во внимание огромный потенциал, которым она обладает в этих областях, с такими энергетическими гигантами, как Masdar, ACWA Power, TotalEnergies, China Power и другими.

"Казахстан мог бы предложить огромные возможности для зеленой экономики и, наконец, стать центром возобновляемой энергетики. Однако время не на нашей стороне. Чтобы обезуглероживаться и строить зеленую экономику с необходимой скоростью, нам нужны ресурсы и партнерские отношения", - отметил Президент Токаев.

В связи с этим и Азербайджан, и Казахстан произвели значительные изменения в своей энергетической политике.

Азербайджан выделяется на фоне других стран своим активным подходом к реализации проектов в области "зеленой" энергетики по всему региону. Несмотря на то, что Азербайджан признан надежным поставщиком традиционных энергоресурсов, его устремления выходят за рамки этого. Амбициозные усилия страны по экспорту экологически чистой энергии набирают обороты и воплощаются в реальные инициативы.

Включение "зеленой" энергетики в качестве важнейшего аспекта в повестку дня Баку и Астаны способствует установлению долгосрочного сотрудничества в этой области. Главное, что следует подчеркнуть, - это то, что энергетическое сотрудничество между Баку и Астаной продолжается и обладает большим потенциалом для роста.

Например, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов пригласил казахстанские компании принять участие в проектах "зеленой" энергетики в Азербайджане, выступая на панельной дискуссии в рамках Астанинского международного форума, а также отметил, что к 2026 году Азербайджан введет в эксплуатацию 1,8 ГВт солнечных и ветровых энергетических мощностей.

В то же время, как отметил его казахстанский коллега Алмассадам Саткалиев, выступая на той же дискуссии, и Казахстан, и Азербайджан уделяют большое внимание развитию проектов в области возобновляемых источников энергии и стремятся начать экспорт "зеленой" энергии на Запад.

"В связи с этим вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы уже приступили к реализации проекта прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. Эта линия соединит Казахстан с Турцией, а затем и далее с Европой", - сказал он.

Азербайджан и Казахстан заложили прочную основу для укрепления долгосрочных партнерских отношений, но несмотря на достигнутые к настоящему времени успехи, остается значительный неиспользованный потенциал, который стороны могут использовать в ближайшие годы. И такие платформы, как Международный форум Астана, играют решающую роль в содействии развитию новых деловых связей и реализации новых экономических возможностей, внося значительный вклад в эти начинания.