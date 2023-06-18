Органы правопорядка Казахстана ведут переговоры с вооруженным мужчиной в здании банка

БАКУ /Trend/ - В пресс-службе казахстанского банка Kaspi опровергли информацию о нахождении в здании банка посетителей, передает Trend.

«В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал», - прокомментировали в пресс-службе банка.

Также в банке просят ответственно отнестись к распространению любой информации и не препятствовать работе правоохранительных органов.