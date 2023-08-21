Казахстан и Вьетнам заключили соглашение о безвизовом режиме

Казахстан и Вьетнам подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований для граждан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Содержание документа было предварительно опубликовано на портале "Открытые НПА". Это межправительственное соглашение позволит гражданам Казахстана и Вьетнама находиться на территории другой страны без визы на протяжении 30 дней с момента пересечения границы и в общей сложности до 90 дней в течение трех месяцев.

Согласно условиям документа, соглашение действует бессрочно и начинает действовать через 30 календарных дней после получения последнего письменного уведомления от сторон о завершении национальных процедур, необходимых для его ратификации