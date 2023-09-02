Президент Вьетнама посетит Казахстан в будущем году

БАКУ /Trend/ - По случаю завершения своей дипломатической миссии во Вьетнаме посол Казахстана Ерлан Байжанов был принят президентом этой страны Во Ван Тхыонгом.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана, глава Вьетнама подчеркнул поступательное развитие двусторонних отношений, а также отметил продуктивный характер работы посольства Казахстана за последние четыре года, которая увенчалась успешным и результативным визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам на прошлой неделе.

По мнению Во Ван Тхыонга, визит открывает блестящие перспективы казахстанско-вьетнамского сотрудничества в ближайшие годы. Он сообщил, что планирует посетить с ответным визитом Астану в июне будущего года по приглашению президента Казахстана.

Президент Вьетнама также поблагодарил казахстанского дипломата за значительный вклад в укрепление казахстанско-вьетнамского партнерства.