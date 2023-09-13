У жителей Астаны изъяли большое количество огнестрельного оружия и патронов

БАКУ /Trend/ - Девять единиц огнестрельного оружия и более 300 патронов изъяли полицейские у жителей Астаны, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Казахстана.

Как сообщает ведомство, оперативно-профилактическое мероприятие проводилось столичным департаментом полиции с 5 по 9 сентября. По итогам ОПМ полицейскими изъято девять единиц огнестрельного оружия и более 300 патронов разного калибра. Возбуждено 11 уголовных дела по факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов в соответствии со статьей 287 УК Казахстана.

К административной ответственности за нарушения правил оборота гражданского и служебного оружия был привлечен ряд юридических охранных фирм. Сотрудники этих фирм не имели разрешения на хранение и ношение служебного оружия.

Отмечается, что 18 единиц огнестрельного оружия добровольно сданы гражданами в ОВД.