Безопасности ЦА угрожают глобальные климатические изменения - президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.

"Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря", - подчеркнул он.

По его словам, их объем за последние 50 лет сократился на 30%.

"По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов", - добавил Токаев.

Как отметил президент Казахстана, страны Центральной Азии также сталкиваются с проблемами неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий.

"Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров. Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности," - сказал он.

Токаев добавил, что государства Центральной Азии при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона.