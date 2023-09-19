Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в иранском порту

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря.

Лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества. Стороны отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли.

"Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаимодействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреплению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране. Я с нетерпением ожидаю новой встречи с Вами в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Казахстан и Иран связывают образцовые отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимной поддержки.

Лидеры обратили особое внимание на большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей. В частности, были отмечены широкие возможности использования железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море.

Для реализации намеченных экономических планов президенты условились активизировать межправительственные контакты.