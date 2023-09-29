Байден может посетить Казахстан

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден может совершить визит в Казахстан.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм в ходе пресс-конференции.

Точной информации о намерениях Джо Байдена по поводу посещения Казахстана у посла нет, но такая вероятность есть.

"Существует большой интерес к Казахстану и Центральной Азии со стороны высшего руководства США, поэтому такая вероятность есть", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что за весь период независимости Казахстана эту страну не посещал ни один американский лидер.

Напомним, что президент США Джо Байден и президенты пяти стран Центральной Азии 20 сентября провели в Нью-Йорке саммит "С5+1".

В ходе встречи были подробно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы, связанные с поддержанием мира и стабильности в Евразии.

В результате достигнуты договоренности по дальнейшему углублению взаимопонимания и расширению практического партнерства между странами региона и США.