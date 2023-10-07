Россия запустила экспорт газа в Узбекистан через территорию Казахстана

БАКУ /Trend/ - Россия сегодня запустила экспорт газа в Узбекистан по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр", проходящий через территорию Казахстана.

Как передает в субботу Trend, в церемонии запуска экспорта приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе церемонии, Владимир Путин выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство между Казахстаном, Россией и Узбекистаном продолжит развиваться.

"Оперативная реализация столь масштабного взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что России, Казахстану и Узбекистану по плечу решать самые сложные, любые самые амбициозные задачи. Уверен, что стратегическое партнерство трех наших стран продолжится", - сказал он.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск экспорта российского газа в Узбекистан по территории Казахстана - действительно историческое событие.

"Газовая отрасль играет большую, можно сказать особую роль в устойчивом, социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", - сказал он.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев отметил, что воплощение в жизнь столь масштабного проекта и ее результаты послужат дальнейшему укреплению многоплановых отношений трех государств.

"Они будут способствовать процветанию и благополучию наших стран и народов", - добавил он.

Отметим, что в июне 2023 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к его приемке и транспортировке.

Также "Газпром" подписал договор с казахстанской QazaqGaz на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

Двухлетний договор предполагает объем поставок - 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.