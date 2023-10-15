В Туркестанской области Казахстана начнется производство керамической плитки

БАКУ /Trend/ - В Туркестанской области Казахстана планируется построить завод по производству керамической плитки с ежедневным объемом более 30 тысяч квадратных метров. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 17 миллиардов тенге, сообщает пресс-службы администрации (акимата) области, передает Trend.

Планируется, что после строительства завода откроется около 700 постоянных рабочих мест.

Учредителем данного предприятия выступает узбекская компания "Orient pro", которая инвестирует в Туркестанскую область и реализует несколько проектов. Одним из них является строительство завода по производству керамической продукции и стекла. Сырье для производства будет добываться на месте.

Завод будет оснащен современными технологиями, и его производство будет экологически чистым и безотходным. Произведенная продукция будет соответствовать международным стандартам качества.