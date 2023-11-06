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Владимир Путин совершит визит в Казахстан

Казахстан Материалы 6 ноября 2023 13:19 (UTC +04:00)
Владимир Путин совершит визит в Казахстан

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан.

Как передает в понедельник Trend, визит состоится по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых планируется обсуждение актуальных вопросов казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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