Владимир Путин совершит визит в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан.

Как передает в понедельник Trend, визит состоится по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых планируется обсуждение актуальных вопросов казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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