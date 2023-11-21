80% госбюджета Казахстана синхронизировано с ЦУР - вице-министр

БАКУ /Trend/ - Казахстан вкладывает значительные средства в устойчивое будущее, 80 процентов государственного бюджета страны синхронизировано с Целями устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абзал Абдикаримов на проходящем в Баку Экономическом форуме СПЕКА 2023.

По его словам, Казахстан обеспечивает всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению, а также новый социальный кодекс, который усиливает защиту уязвимых групп.

"Мы должны укреплять наше международное сотрудничество. Диверсификация климатических ресурсов, стимулирование торговли, развитие транспортной инфраструктуры, а также цифровизация и зеленая трансформация, несомненно, относятся к приоритетам экономической политики Казахстана", - пдчеркнул он.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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