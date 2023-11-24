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Казахстан ожидает увеличения грузопотока по ТМТМ - Токаев

Казахстан Материалы 24 ноября 2023 14:05 (UTC +04:00)
Казахстан ожидает увеличения грузопотока по ТМТМ - Токаев

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Казахстан ожидает увеличения грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Казахстан стал континентальным мостом между Европой и Азией. Мы ожидаем увеличения грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», - сказал он.

Также Токаев отметил, что Казахстан готов продолжать активное сотрудничество по коридору Север-Юг.

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