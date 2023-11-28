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Казахстан назвал объем валового притока прямых иностранных инвестиций из Азербайджана

Казахстан Материалы 28 ноября 2023 09:29 (UTC +04:00)
Казахстан назвал объем валового притока прямых иностранных инвестиций из Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Объем валового притока прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Казахстан за 1 полугодие 2023 года составил 1,2 млн долларов.

Как передает Trend, информацию об этом распространило министерство национальной экономики Казахстана.

Как отмечает министерство, основная часть азербайджанских инвестиций в Казахстан сосредоточена в энергетическом секторе, в особенности в нефтегазовой отрасли.

При этом министерство указывает, что одним из наиболее важных проектов, реализуемых сторонами, является проект по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Проект позволит Казахстану иметь альтернативные каналы связи для подключения к глобальной сети интернет. Его стоимость оценивается в 22,8 млрд тенге (около 49 млн долларов).

Объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном достиг 417,4 млн долларов в январе-сентябре 2023 года. Данный показатель является рекордным в сравнении с аналогичным периодом прошлых годов, а также превышает показатель 9 месяцев 2022 года на 31,9 процента (316,4 млн долл.).

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