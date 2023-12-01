Казахстан готов стать основным поставщиком важнейших минералов - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов стать основным поставщиком важнейших минералов.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Действительно, по мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан активно поддерживает частные "зеленые" инициативы.

"Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии. Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", - сказал Президент Казахстана.