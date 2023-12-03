IFC поддерживает развитие женского предпринимательства в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) поддерживает развитие женского предпринимательства в Казахстане.

Об этом сказала Trend глава представительства IFC в Казахстане Екатерина Бенджамин.

"Мы в IFC убеждены, что женское предпринимательство и расширение экономических прав имеют решающее значение для инклюзивного экономического роста. Там, где женщины наделены полномочиями, они могут полностью реализовать свой потенциал, что приводит к созданию более разнообразной и динамичной рабочей силы", - отметила она.

По словам Екатерины Бенджамин, страны, демонстрирующие больший гендерный паритет, имеют увеличенный доход на душу населения и ускоренный экономический рост.

"По данным Фонда устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства в Казахстане, женщины составляют 51,8 процента населения и играют значительную роль в формировании около 40 процентов общего валового внутреннего продукта страны. Кроме того, они управляют примерно 42 процентами малых и средних предприятий. В то же время, женщины-предприниматели обеспечивают 30 процентов занятости в этом секторе", - сказала она.

Она подчеркнула, что это стало одной из причин, по которой финансирование со стороны IFC микрофинансовых организаций, таких как KMF, Arnur Credit и Shinhan Finance, включало гендерный компонент.

"Например, по крайней мере половина средств, предоставляемых KMF, предназначена для малых предприятий, принадлежащих женщинам, в то время как не менее 25 процентов инвестиций в Shinhan Finance будут предназначены для малых предприятий, принадлежащих женщинам", - добавила Екатерина Бенджамин.