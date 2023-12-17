В Казахстане начнет действовать регламент о безопасности алкогольной продукции

БАКУ /Trend/ - Казахстан не поддержал очередной перенос вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", передает Trend.

В Казахстане нормы регламента начнут действовать уже в 2024 году.

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин отметил, что регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" разработали и приняли еще в 2018 году, но сроки его ввода в действие неоднократно переносили.

"Учитывая, что в стране ежегодно регистрируют более 11 тысяч случаев отравления суррогатным алкоголем, а на рынке обращается более 5% алкогольной продукции, не соответствующей показателям безопасности и качества, казахстанские эксперты настояли на сокращении срока переноса ввода в действие регламента с 2025 года на 1 июля 2024 года", – сообщили в пресс-службе правительства.

За шесть месяцев в Казахстане проведут все процедуры внутригосударственного согласования и решат вопросы регулирования пивоваренной и винодельческой продукции. С июля нормы регламента начнут действовать на территории страны.

Ранее в Казахстане изменили правила маркировки алкогольной продукции.