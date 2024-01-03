Токаев о важности чистой атомной энергии для Казахстана и строительстве АЭС

БАКУ /Trend/ - Чистая атомная энергия очень важна для Казахстана.

Как передает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью местной газете, говоря о возможном строительстве АЭС в стране.

"Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана, у нас действует свое производство компонентов ядерного топлива. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. В конце концов, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений", - сказал он.

Как отметил Токаев, среди граждан есть те, кто критически относится к строительству АЭС.

"Это вполне объяснимо, многие хорошо помнят трагические последствия испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть, например, стоимость проекта, экологические аспекты. Поэтому, понимая значимость вопроса, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. О том, что решения по наиболее важным для народа проблемам будут приниматься посредством референдумов, было заявлено еще в предвыборной платформе, с которой я шел на выборы в 2019 году. Это и есть реализация на практике концепции «слышащего государства» и принципов Справедливого Казахстана", - сказал он.

По словам главы государства, впереди Казахстан ждут широкие общественные слушания.

"Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов "за" и "против" для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа", - сказал Токаев.