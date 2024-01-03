Visa о развитии безналичных платежей в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Visa продолжит оставаться лидером на рынке безналичных платежей в Казахстане, сказала Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

"В Центральной Азии, и, в частности, в Казахстане, мы наблюдаем бум развития безналичных платежей во всех видах и формах. Это обусловлено качественным и стремительным развитием финансовой сферы. Мы работаем с большинством банков в стране, внедряя инновационные решения и технологии, которые делают платежи еще более удобными, быстрыми, безопасными", - отметила она.

По словам Кристины Дорош, Казахстан уникальная страна в части предпосылок для развития финансовых технологий – банки готовы внедрять платежные инновации, а население открыто к новшествам и быстро начинает пользоваться такими сервисами.

"Также хочу отметить высокий уровень специалистов в Казахстане. Представительство Visa работает в стране уже много лет и я с гордостью могу сказать, что в компании многие годы работают казахстанцы, которые отвечают не только за Казахстан или страны Центральной Азии, но и за огромный регион Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. И количество казахстанских специалистов, которые вносят вклад в развитие этого большого региона, с каждым годом увеличивается. В том числе поэтому, мы будем и далее оставаться лидером рынка", - добавила вице-президент.

Отметим, что количество платежных карт Visa International в обращении в Казахстане на начало ноября 2023 года составило 37,4 миллиона. Так, количество карт выросло на 5,145 миллиона с начала ноября 2022 года (32,247 миллиона).

Кроме того, увеличилось использование карт Visa International. До 1 ноября 2023 года в Казахстане было использовано 18,97 миллиона карт Visa (на начало ноября 2022 года — 15,757 миллиона).