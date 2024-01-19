Средний коридор эффективно дополняет инициативу "Пояса и пути" - Токаев

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) эффективно дополняет инициативу "Пояса и пути".

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Италии.

По его словам, в стремлении стать региональным хабом Казахстан активно занимается развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Средний коридор эффективно дополняет инициативу "Пояса и пути". Мы намерены связать его с Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и стратегией "Глобальные ворота". Также мы поддерживаем инициативу "Большой семерки" по партнерству в области глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII)", - сказал он.

Как отметил Токаев, за последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортную инфраструктуру более 35 миллиардов долларов США.

"В ближайшие три года мы планируем построить свыше 1 300 километров железных дорог. Это позволит увеличить транспортировку товаров в направлении Китая, Южной Азии и Европы", - подчеркнул президент Казахстана.

В этой связи, Токаев пригласил итальянских инвесторов принять активное участие в развитии портов Казахстана, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров.

"Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!