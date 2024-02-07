В Казахстане протестировали отечественные беспилотники

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба Министерства обороны республики Казахстан сообщает о проведении первых испытаний беспилотных летательных аппаратов, специально разработанных для нужд Вооруженных сил казахстанскими предприятиями, передает Trend.

В сообщении подчеркивается, что все беспилотники оснащены современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. Экспертам были представлены различные модели летательных аппаратов, способных взлетать с катапульты, с использованием специального резинового бандажа, а также начинать полет, поднимаясь вертикально, и продолжать его как самолет.

Офицер Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, полковник Ержан Жакашев, отметил: "Эти беспилотники были разработаны отечественными производителями в короткие сроки. Мы видели результаты их работы и оценили их. Несмотря на необходимость в некоторых улучшениях, это хороший старт".

Отмечается, что отечественные производители учли требования и запросы военных. Принятие на вооружение беспилотников отечественного производства позволит значительно сэкономить бюджетные средства.

Представитель производителя, Айбек Ахыш, подчеркнул: "Наша техника обладает эффективными дневными и ночными камерами, определением координат, лазерным дальномером и системой сброса боеприпасов. Эти характеристики позволяют наводить артиллерию на цели, что, на наш взгляд, будет положительно оценено специалистами Вооруженных сил".