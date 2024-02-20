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Вучич пригласил Токаева посетить с визитом Белград

Казахстан Материалы 20 февраля 2024 17:20 (UTC +04:00)
Вучич пригласил Токаева посетить с визитом Белград

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Сербии Александаром Вучичем состоялся телефонный разговор.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Касым-Жомарт Токаев и Александар Вучич также обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград.

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