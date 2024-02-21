Глава минпромстроя Казахстана совершит рабочие визиты в США и Канаду

БАКУ /Trend/ - Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев в период с 27 февраля по 4 марта 2024 года совершит визит в США и Канаду.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"В период с 27 февраля по 4 марта 2024 года планируются рабочие визиты казахстанской делегации во главе с министром промышленности и строительства Казахстана Каната Шарлапаева в США и Канаду. В рамках визита в США планируются встречи с отраслевыми ведомствами и крупными американскими компаниями с целью привлечения инвестиций в разработку недр и геологоразведочных работ в Республике Казахстан", - сказал он.

Кроме того, по словам Смадиярова, казахстанская делегация примет участие в официальной церемонии открытия Национального павильона Казахстана на выставке «PDAC-2024» в городе Торонто (Канада), а также планирует участие в заседании Делового совета Казахстан-Канада для налаживания контактов с представителями горнорудных компаний в Канаде.