Казахстан принял участие в сегменте Конференции ООН по разоружению

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в высокоуровневом сегменте Конференции по разоружению, сообщает пресс-служба МИД Казахстана, передает Trend.

Сообщается, что в своем выступлении на Конференции по разоружению глава казахстанского внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость этой конференции, как единственного многостороннего форума для переговоров по вопросам разоружения.

Нуртлеу отметил, что в условиях современной геополитической обстановки вопросы разоружения играют особую роль в содействии диалогу, основанному на принципах Устава ООН и международного права.

Он также подчеркнул, что ядерное разоружение остается одним из приоритетов внешней политики Казахстана и уведомил о том, что его страна будет председательствовать на двух ключевых многосторонних форумах - Втором подготовительном комитете Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и третьей конференции Договора о запрещении ядерного оружия. Кроме того, Казахстан примет конференцию представителей всех зон, свободных от ядерного оружия, в этом году.

Нуртлеу отметил важность укрепления Конвенции о запрещении биологического оружия и призвал делегации к совместной работе по реализации инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международного агентства по биобезопасности.

Кроме того, на встрече с генеральным директором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой была подтверждена готовность к укреплению сотрудничества по всем ключевым темам глобальной повестки дня на женевской площадке.

В ходе переговоров с главами внешнеполитических ведомств Марокко, Палестины, Черногории, Эстонии и Нидерландов, Нуртлеу обсудил инициативы Казахстана в области ядерного разоружения, укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения, создания Международного агентства по биологической безопасности, а также Регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.