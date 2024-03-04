После землетрясения закрылось Алматинское метро

АСТАНА /Trend/ - Алматинское метро в Казахстане закрыли после произошедшего утром землетрясения.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в пресс-службе метрополитена города Алматы.

"В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС (Департамент по чрезвычайным ситуациям) о допуске к рабочим местам. Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС", - сообщили в метрополитене.

Также было отмечено, что никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы.

Отметим, что по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сегодня в 11:22 по местному времени вблизи казахстанского города Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В то же время, как сообщили в МЧС республики, эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к югу от города Алматы. В городе землетрясение ощущалось силой в 5 баллов.

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