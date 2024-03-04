Землетрясение в Алматы: полиция переведена на усиленный режим работы

АСТАНА /Trend/ - Полиция казахстанского города Алматы переведена на усиленный вариант несения службы после землетрясения.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает Департамент полиции Алматы.

"Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Свыше двух тысяч полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы. На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, инспекторы ювенальной полиции и оперподразеления. Кроме того, усилены следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сегодня в 11:22 по местному времени вблизи казахстанского города Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В то же время, как сообщили в МЧС республики, эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к югу от города Алматы. В городе землетрясение ощущалось силой в 5 баллов.

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