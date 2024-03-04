Президент Казахстана совершит официальный визит в Беларусь

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Беларусь в третьем квартале 2024 года.

Как передает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана в Минске Ерланом Байжановым.

"Наша с вами встреча проходит не просто так. Вы знаете прекрасно, что в третьем квартале, скорее всего, президент Казахстана прилетит с официальным визитом в Беларусь. Нам также очень важно сегодня оговорить некоторые моменты этого важного для Беларуси мероприятия", - отметил он.

По его словам, переговоры пройдут на самом высоком уровне, заинтересованные лица встретятся в рамках этого визита.

"И я уверен, что тот миллиард, который мы достигли в товарообороте, после этого визита окажется просто смешным. Потому что страны с таким потенциалом <...>, как Беларусь и Казахстан, должны иметь самые продвинутые отношения", - добавил он.

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