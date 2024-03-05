Казахстан увеличил экспорт сельхозпродукции в Китай

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, Айдарбек Сапаров, провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Казахстане, Чжан Сяо, передает Trend.

Глава Минсельхоза заявил, что сотрудничество в сельском хозяйстве является важным аспектом отношений между Казахстаном и Китаем, и подтверждается ростом объемов торговли сельхозпродукцией между двумя странами. Так, в 2023 году товарооборот сельскохозяйственной продукции вырос в 1,6 раза и достиг более 1,3 миллиарда долларов США. Кроме того, в последние годы спрос на органическую и экологически чистую казахстанскую сельскохозяйственную продукцию в Китае увеличивается. Экспорт сельхозпродукции в Китай также вырос почти в 2 раза в 2023 году, достигнув 1,01 миллиарда долларов.

Сапаров выразил надежду, что Китай продолжит поддерживать экспорт казахстанского зерна и попросил помощи в ускорении согласования и подписания двусторонних соглашений по экспорту новых видов товаров в текущем году, таких как охлажденное мясо, птицеводческая продукция, субпродукты, свекловичный жом и картофель. Также он обратился к послу с просьбой помочь в рассмотрении вопроса аккредитации новых казахстанских предприятий по производству животноводческой продукции для экспорта в Китай.

Министр выразил благодарность правительству Китая за готовность передать лабораторное оборудование для инспекции качества сельхозпродукции и выразил готовность сотрудничать с китайской стороной в решении вопросов по доставке оборудования в Казахстан.

Сапаров также пригласил китайских бизнесменов к совместным проектам по производству и глубокой переработке сельхозпродукции и продуктов питания на принципах производственной кооперации, обещая создать необходимые условия для совместной работы.

В ответ Чжан Сяо заверил министра, что Китай готов к сотрудничеству по обеспечению непрерывного импорта из Казахстана мяса, зерна и прочей сельхозпродукции. Он предложил создать Подкомитет по сотрудничеству в сфере АПК для организации регулярных встреч и установления постоянных контактов между уполномоченными ведомствами обеих стран по вопросам сельскохозяйственной отрасли. Проект Устава уже разработан, и Китай предложил подписать его на совещании министров стран-участниц ШОС в мае в Казахстане. Кроме того, он предложил построить современный мясокомбинат в Северо-Казахстанской области с использованием новых технологий.

По итогам встречи обе стороны выразили уверенность, что проведенные переговоры способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства между Казахстаном и Китаем.