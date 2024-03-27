В Казахстане пресечен незаконный оборот криптовалюты

АСТАНА /Trend/ - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана пресекло незаконный оборот криптовалюты в Костанайской области.

Как передает в среду Trend, об этом сообщила пресс-служба АФМ.

"Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 года по настоящее время в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Согласно информации, для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.

В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

Как отметили в АФМ, на имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 миллион 350 тысяч долларов США.

Расследование продолжается.

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