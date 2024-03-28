Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан в начале июля

АСТАНА /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в начале июля посетит с визитом Казахстан.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Боао.

"Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения Председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан", - сказал Токаев.

Президент Казахстана высоко оценил личный вклад Председателя КНР Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

"Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с г-ном Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными", - сказал он.