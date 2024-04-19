АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан подпишут договор о расширении союзнических отношений.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком составе.

"Сегодня мы подписываем исторический документ – договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей", - подчеркнул он.

Токаев также выразил благодарность Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за оказанную гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.

Кроме того, президент Казахстана указал на динамичное развитие двусторонних контактов, особый импульс которым, по его мнению, придают активный политический диалог, тесные межправительственные и межпарламентские связи.

"Наше двустороннее торгово-экономическое сотрудничество крепнет с каждым годом. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 миллиарда долларов США и вырос на 26 процентов. Мы нацелены увеличить этот показатель до 2 миллиардов долларов. В этом направлении также реализуется ряд перспективных проектов. В целом, договоренности в торгово-экономической сфере выполняются", – добавил он.

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с визитом в Казахстане.

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