Казахстан готов поделиться с Азербайджаном опытом по внедрению цифровой валюты - председатель НПК (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов поделиться с Азербайджаном опытом по внедрению цифровой валюты

Об этом сказал в среду Trend председатель Национальной платежной корпорации Национального банка Казахстана Бинур Жаленов на полях Финтех-саммита, который проходит в Баку.

"По цифровому манату, насколько мне известно, еще окончательного решения не принято. Но мы всегда рады поделиться с коллегами опытом. Когда будет принято решение о внедрении цифрового маната, мы, во-первых, будем готовы поделиться опытом, во-вторых, это облегчит трансграничные расчеты между нашими странами", - сказал Жаленов.

По его словам, наличие цифровых валют у каждой из стран внесет вклад в снижение стоимости транзакций.

"Если будет цифровой манат и цифровой тенге, то скорость и стоимость транзакций между нашими странами потенциально должна будет снизиться", - сказал Жаленов.

Он также отметил, что регуляторы двух стран сотрудничают друг с другом.

"Мы всегда с большим удовольствием сотрудничаем с коллегами из Центрального банка Азербайджана. Это очень продвинутый регулятор", - сказал председатель Национальной платежной корпорации.

Отметим, что проект цифрового тенге был предварительно запущен для проверки жизнеспособности концепции в 2021 году. В 2022 году исследования продолжились, включая тестирование платформы с участием реальных потребителей и предприятий.

15 ноября 2023 года был запущен первый этап внедрения платформы цифрового тенге в рамках промышленного контура. Совместно с акиматом города Алматы и АО "Казпочта" стартовал пилотный проект "цифровых ваучеров" для бесплатного питания в школах. Кроме того, совместно с международными платежными системами и 4 банками второго уровня были запущены первые в мире банковские карты с привязкой к цифровому счету в цифровой валюте центрального банка, что позволило гражданам тратить, снимать наличные и проводить операции в ЦТ в любой точке мира и в рамках знакомого пользовательского пути.