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Казахстан примет конференцию по декарбонизации нефтегазовой отрасли

Казахстан Материалы 19 июня 2024 11:44 (UTC +04:00)

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - 21 июня в Актау состоится первая в Казахстане конференция "Декарбонизация нефтегазовой отрасли: перспективы и текущие вопросы развития", передает в среду Trend со ссылкой на нефтегазовый совет PetroCouncil.

В работе конференции примут участие руководство министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, министерства энергетики, акимата Мангистауской области, руководители и представители крупных нефтегазовых операторов, транснациональных и нефтесервисных компаний и ассоциаций.

В ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные проблемы глобального энергетического перехода, основанного на принципах декарбонизации, а именно: развитие ВИЭ; низкоуглеродистое топливо и технологии улавливания углерода; технологии обнаружения метана; НДТ при сокращении факельного сжигания; энергоэффективность и система энергоменеджмента; цифровизация и декарбонизация.

Конференция проводится нефтегазовым советом PetroCouncil и Bureau Veritas при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, министерства энергетики, Ассоциации "PetroMining".

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