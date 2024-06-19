Казахстан примет конференцию по декарбонизации нефтегазовой отрасли

АСТАНА /Trend/ - 21 июня в Актау состоится первая в Казахстане конференция "Декарбонизация нефтегазовой отрасли: перспективы и текущие вопросы развития", передает в среду Trend со ссылкой на нефтегазовый совет PetroCouncil.

В работе конференции примут участие руководство министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, министерства энергетики, акимата Мангистауской области, руководители и представители крупных нефтегазовых операторов, транснациональных и нефтесервисных компаний и ассоциаций.

В ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные проблемы глобального энергетического перехода, основанного на принципах декарбонизации, а именно: развитие ВИЭ; низкоуглеродистое топливо и технологии улавливания углерода; технологии обнаружения метана; НДТ при сокращении факельного сжигания; энергоэффективность и система энергоменеджмента; цифровизация и декарбонизация.

Конференция проводится нефтегазовым советом PetroCouncil и Bureau Veritas при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, министерства энергетики, Ассоциации "PetroMining".