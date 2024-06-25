Действующий председатель ОБСЕ прибыл с визитом в Казахстан

АСТАНА /Trend/ - Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иэн Борч прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

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