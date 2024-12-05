ЕАБР проинвестирует строительство современного логистического комплекса в Казахстане (ФОТО)

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) и Товарищество с ограниченной ответственностью "Евразийский логистический парк" подписали кредитный договор по проекту строительства индустриально-логистического комплекса класса А в Алматинской области Республики Казахстан.

Как передает в четверг Trend, сумма кредита составляет 16,6 миллиарда тенге.

Заключение соглашения состоялось в Алматы в преддверии Второй конференции ЕАБР для международных финансовых организаций.

Со стороны Банка кредитный договор подписал старший управляющий директор Сергей Игнатов , со стороны заемщика — директор ТОО "Евразийский логистический парк" Адам Местоев.

Проект предусматривает строительство 2 современных складских корпусов общей площадью 50 тысяч квадратных метров рядом с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года. Общая стоимость проекта составит 22,1 миллиарда тенге.

"Проект строительства логистического центра класса А в Казахстане отражает стратегию нашего Банка по развитию ключевой инфраструктуры Евразии. В дополнение к усилению логистических возможностей дистрибуции товаров народного потребления в Алматы возводимый логистический центр имеет потенциал стать крупным хабом. Это будет важным шагом к увеличению объемов торговли, оптимизации цепочек поставок, построению единого экономического пространства, учитывая, что, по оценкам ЕАБР, в регионе ожидается существенный рост всех современных форматов торговли, а ежегодный рост онлайн-торговли к 2028 году составит 12 процентов с общим числом пользователей 91,4 миллиона. Участие в этом проекте укрепляет позицию ЕАБР как надежного партнера, способствующего росту экономики и устойчивому развитию всего региона", — отметил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Сектор складской логистики в постпандемийный период демонстрирует бурный рост во всем мире. По прогнозам, до 2025 года включительно в Евразийском регионе спрос на качественные складские помещения может превысить 1 миллион квадратных метров, при этом около 40 процентов объема придется на Казахстан. Строительство логистических центров как на границе, так и в крупных городах будет способствовать снижению издержек и повышению эффективности цепочек поставок.

ЕАБР уже имеет значительный опыт поддержки проектов в области транспорта и логистики. Банк активно содействует инициативам, которые способствуют экономическому росту и интеграции стран-участниц, обеспечивая финансирование строительства объектов инфраструктуры.